Karacasu Kampüsü’nün KİÜ’ye devredilmesine karar verildi!
Türkiye ve Kahramanmaraş’ın eğitimine katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce kentin ikinci üniversitesi unvanıyla kurulan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana kampüs sıkıntısı yaşarken kampüs yeri belirleme çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) ait Karacasu Kampüsü’nün KİÜ’ye devredilmesine karar verildi.
KAHRAMANMARAŞ 30.11.2021, 10:54 30.11.2021, 11:29
Türkiye ve Kahramanmaraş’ın eğitimine katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce kentin ikinci üniversitesi unvanıyla kurulan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana kampüs sıkıntısı yaşarken kampüs yeri belirleme çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) ait Karacasu Kampüsü’nün KİÜ’ye devredilmesine karar verildi.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Küçükönder Karacasu kampüsündeki çalışmalarla ilgili son gelişmeleri Aksu Haber’e paylaştı.
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