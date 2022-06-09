Karataş ve Tatlı ailelerinin en mutlu günü!
Kahramanmaraş’ın basın camiasındaki gençlerden biri olan Can Karataş, Fatma Tatlı ile dünya evine girdi.
KAHRAMANMARAŞ 09.06.2022, 14:38 09.06.2022, 17:58
Fotoğraf Tasarımcısı Can Karataş, Fatma Tatlı’yı sevenleri mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Özel bir otelin salonunda düzenlenen, göz kamaştıran düğün töreniyle birlikte dünya evine giren Can Karataş ve Fatma Tatlı’nın mutluluğu yüzlerinden okundu.
Genç çifti en mutlu gününde, siyasiler, bürokratlar, gazeteci meslektaşları, ailelerin eş dost ve akrabaları yalnız bırakmazlarken düğünde renkli anlar yaşandı.
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