Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi Aslanbey Caddesi yenileniyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki caddede sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla arterde ulaşım konforu sağlanacak.

Karaziyaret Mahalle Muhtarı Hacı Ahmet Sivri, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.