'Kariyer Günü' ekinliğinde Ziraat Fakültesi mezunları bir araya geldi

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Leyla İdikut’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğinin açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Pandemi sürecinde faaliyetlerine hız kesmeden devam eden fakülte yönetimine ve hocalarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Can, Kariyer Günü etkinliklerini çok önemsediklerini belirterek “Öğrencilerimiz bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Onların hem mesleki donanımlarını hem de bilgi ve becerilerini artırmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hangi bölüm olursa olsun öğrencilerimizin sıradan mezunlar değil, aranan mezunlar olmaları adına çaba gösteriyoruz.” dedi.

Gerek kamuda gerek özel sektörde önemli hizmetler yürüten mezunlarımızla öğrencilerimizi bir araya getirmenin hem tecrübe paylaşımı hem de motivasyon açısından önemli olduğunun altını çizen Rektör Can, “Tecrübe pahalı bir eğitimdir. Öğrencilerimiz de tecrübeyle ne kadar erken tanışırlarsa iş hayatında o kadar fazla başarılı olurlar. Bu şuurla hareket ettiklerinde öğrencilerimiz kariyer planlarını henüz öğrenci iken yapmaya başlarlar ve mezun olduklarında bu plan etrafında iş hayatında daha verimli bir süreç yaşarlar. Bu açıdan ‘Kariyer Günü’ etkinliklerinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan da ‘Kariyer Günü’ etkinliği kapsamında üniversitemizden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde mezun olanlarla mevcut öğrencileri bir araya getirip, öğrencilerimizin mezunlarımızın tecrübelerinden istifade etmesini amaçladıklarını belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yaklaşık iki buçuk saat süren ‘Kariyer Günü’ etkinliği, üniversitemiz Ziraat Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak gerek kamuda gerekse özel sektörde önemli çalışmalar yürüten mezunlarımızın, mevcut öğrencilerimizle iş yaşamındaki tecrübelerini paylaşmasıyla son buldu.