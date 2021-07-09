Kaski, kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor
Kaski Genel Müdürlüğü Kent Merkezinde Ve İlçelerdeki Çalışmalarına Aralıksız Bir Şekilde Devam Ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2021, 18:13 09.07.2021, 20:15
Kent genelinde yaşanan içme suyu problemleri ve kanalizasyon sorunlarına anında müdahale eden kaski ekipleri Alo 185 çağrı hattıyla gece gündüz hizmet vermeye devam ediyor.
kaski genel müdürü Ahmet Kavak Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şehrin her karışına anında ulaşarak sorunları hızlı bir şekilde çözdüklerini söyledi.
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