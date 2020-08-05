Kavşaklarda bakım çalışmaları devam ediyor!

Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında refüj, kavşak ve meydanlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri Göksun’daki büyük kavşakta yer alan elma figürlerini ve yazıları boyadıktan sonra, çevre temizliğini gerçekleştirdiler.

Göksun İlçesi ile özdeşleşen elma figürlerinin yer aldığı kavşakta bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler, çalışmalara refüj, kavşak ve meydanlarda devam ediyor.