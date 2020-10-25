Kent genelinde sıkı denetimler sürüyor
Kahramanmaraş’ta maske hijyen ve mesafe kuralları denetimleri sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2020, 16:54
Polis ekiplerin kentin birçok noktasında yayalara ve araçlara yönelik denetimlerinin yanı sıra iş yeri denetimleri de gerçekleştirdi.
Ekipler maskesiz gezen vatandaşlara ikazda bulunurken daha önce ikazı olan vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.
Kahramanmaraş il emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kent genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:21
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|14
|2. Tuzlaspor
|6
|14
|3. Samsunspor
|7
|14
|4. İstanbulspor
|6
|13
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|6
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leeds United
|6
|10
|5. Crystal Palace
|6
|10
|6. Chelsea
|6
|9
|7. Leicester City
|5
|9
|8. Arsenal
|5
|9
|9. Wolverhampton
|5
|9
|10. Tottenham
|5
|8
|11. West Ham
|6
|8
|12. Man City
|5
|8
|13. Southampton
|5
|7
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Real Sociedad
|6
|11
|4. Villarreal
|6
|11
|5. Osasuna
|6
|10
|6. Getafe
|5
|10
|7. Elche
|5
|10
|8. Cádiz
|6
|10
|9. Granada
|5
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Athletic Bilbao
|6
|6
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3