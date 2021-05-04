Kervan ile ağız tadıyla ramazan!

Dondurma Kenti Kahramanmaraş'ta 11 Ayın Sultanı Ramazan'da İftar Sofraları İçin birbirinden lezzetli yemekler tatlılar hazırlanıyor.

Alpedo-Kervan işletmelerinde maharetli ustaların ellerinde hazırlanan Baklava, Güllaç, Tulumba ve diğer tatlı türleri tam kapanmanın olduğu bu günlerde paket servis ile kapınıza geliyor.

Damak tadına giden yolda aşkla çalışan Alpedo Kervan Lezzet Grubu yaptıkları tatlıları eşsiz süslemeleri ile on bir ayın sultanı ramazan ayında da lezzetin vazgeçilmez durağı oluyor.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, birbirinden çeşitli eşsiz lezzetleri kapanma sürecinde kervandan iste ve paket servis ile her yere tam zamanında ulaştırdıklarını söyledi.