Kervancıoğlu’ndan Adalet Bakan Yardımcısına Ziyaret
Ziyarette bulunan Alpedo Kervan Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Kahramanmaraş’ımızın selamını ilettik. Sayın Bakan Yardımcımıza göstermiş olduğu nezaket ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.05.2021, 15:05
Kahramanmaraş'ın Turizm elçisi olan Sami Kervancıoğlu, yapmış olduğu ziyarette Kahramanaraş'ın birbirinden özel lezzetleri Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul’a ikram etti.
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