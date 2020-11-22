Kestane sezonu açıldı!

Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği kestane, lezzetli olmasının yanı sıra çok da sağlıklı ve besleyici bir yemiştir. Düşük yağ ve yüksek nişasta değerleri ile diğer fındık türlerinden farklı olan kestanenin ufalanan tatlı dokusu ve hafif bir lezzeti vardır.

Vatandaşlardan da kestaneye ilgi bir hayli fazla.

Ancak bu yıl üretimin az olmasıyla birlikte diğer yıllara oranla fiyatların yüksek olduğunu vurgulayan kestane satıcıları ilerleyen zamanlarda fiyatların düşmesini beklediklerini belirtiyor.