Kılavuzlu’da çalışmalar devam ediyor…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Doğan ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Güngör projede gelinen son durum ile ilgili bilgileri aldı. Başkan Güngör, “Bugün Kılavuzlu Millet Bahçemizi inceledik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz ve belediyelerimiz bu süre içerisinde son derece başarılı hizmetler yaptı. Tam iki yıldır tüm dünyanın etkilendiği pandemi sürecine rağmen yapılan büyük yatırımlara örneklerden birisi de bu tesisimiz. Güçlü yönetimle ve koordinasyonla inşallah yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

300 Dönümlük Proje Alanı

Projenin şehrin en büyük millet bahçesi olacağını da açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kılavuzlu Millet Bahçemiz 300 dönümlük alanıyla Kahramanmaraş’ımızın en büyük parkı olacak. TOKİ’miz ayrıca burada yeme içme mekânları, halı saha, oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, amfi tiyatro ve gölet inşa edilecek. Ayrıca burada 16 civarında yöresel ürünlerimize satılacağı mekânlarda yer alacak. Tabi buranın ihale bedeli 70 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Bize verilen bilgiye göre tesisimiz inşallah bu yıl hizmete açılmış olacak. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un da teşrifleriyle bu parkın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Bakanımıza ve TOKİ yetkililerimizeyürekten teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımıza, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

El Birliğiyle Güzel Eserler Bırakıyoruz

Programda açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise yatırımın şehre önemli bir değer katacağını belirtti. Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde el birliğiyle milletimizin emrinde çalışıyoruz. İnsanımızın sağlıklı, eğitimli, donanımlı olması ve şehirlerimizin daha yaşanılır şehirler olması açısından her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bunları yüksek bir koordinasyon içinde çalışarak, istişareler ile gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimize, şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.