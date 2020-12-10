KİPAŞ Holding 3000 fidanı daha toprakla buluşturdu

'5 yılda 500 bin fidan' slagonu ile yıllık 100 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen Kipaş Holding bu yıl toplamda 132 bin fidanı toprakla buluşturdu.

7 Güzel Adam Edebiyat Yolu üzerinde bulunan bir alanda, toprakla buluşturulan fidanlar, çevrenin daha yeşil olmasını sağlayacak.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan, dikilen 3 bin fidan ile birlikte toplamda 132 bin fidan dikildiğini belirtti.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Gümüşer, ‘Sorumlu sanayicilik anlayışının dünyada bir örneği olmuş oluyoruz’ dedi.

Konuşmasının devamında Gümüşer, inşallah 2025 yılında Kipaş Holding, karbon pozitif firma halini gerçekleştirmiş olacak' ifadelerine yer verdi.