Kipaş Holding Ar-Ge gücünü çalışanlarından alıyor

Kipaş Holding İdari Bina Konferans Salonu’nda yöneticilerin ve çalışanların katıldığı törende; başta teknik ve sosyal alanlarda olmak üzere; su tüketiminin üretimde azaltılması, enerji verimliliği, karbon salınımın azaltılması, üretimde verimlilik gibi konularda öneri veren çalışanlar, altın, hediye çekleri ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi.

HER ÖNERİ DİKKATE ALINIYOR

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer;

“Öneri sistemimizle tüm çalışanlarımızın bize getirdikleri önerileri büyük bir titizlikle inceliyoruz ve kendilerine doğrudan üretimin her aşamasında söz sahibi olabilmenin yolunu açarak başta verimliliğimiz olmak üzere birçok alanda gelişme sağlıyoruz.

Sistemimizin amacı; müşteri memnuniyeti, işletmelerimizde verimliliğin arttırılması, kalitenin ve çalışma ortamının iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması vb. gibi konularda mevcut durumun geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konmasını sağlamak, bu önerileri değerlendirmek ve uygun olanları projelendirerek hayata geçirmek.

ÇALIŞANLARIMIZ BİZE 7/24 ÖNERİ GÖNDEREBİLİYOR

Kipaş Holding Öneri Sistemimiz, çalınanlarımızın bizlere önerilerini kolaylıkla ulaştırmaları üstüne kuruldu. Öncelikle işletmelerimizde öneri kutuları bulunmakta ve öneri formlarıyla çalışanlarımız fikir ve önerileri bu kanalla bizlere ulaşabiliyor. Online öneri sistemimiz ve Whatsapp öneri hattımız sayesinde ise önerilerini doğrudan tarafımıza 7/24 hızlı bir şekilde ulaştırabilmekteler. Paylaşılan öneriler alanlarında uzman ve deneyimli çalışanlarımızdan oluşan “Proje Kurul Üyeleri” tarafından değerlendiriliyor ve çalışanlarımıza, belirli periyotlarla düzenlenen Öneri-Ödül törenimizle ödülleri takdim ediliyor. Sistemimiz ile alakalı iç eğitimlerimizle de inovatif düşünme bilincinin tüm kadrolara ulaşması sağlanıyor. Son olarak bizlere öneri sunarak Ar-Ge çalışmalarımıza destek veren tüm çalışanlarımızı tekrar kutlarım” ifadelerini kullandı.