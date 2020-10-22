KİPAŞ Holding Türkiye’nin en çok ihracat yapan şirketleri arasına girdi!

İhracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz sonucu hazırlanan listede Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan Kipaş Holding şirketlerinin ihracatlarını gerçekleştiren Kipaş Pazarlama A.Ş’ de yer aldı.

DEVLER ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’IN GURURU

Listede Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen firmaları olan Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv ve Türkiye Petrol Rafineleri ilk 3 sırada yer alırken, Kahramanmaraş’ın gururu Kipaş Holding listede yüzüncü sırada yer alarak Kahramanmaraş’ta ilk yüzde yer alan tek firma oldu. Kipaş Holding’in yüzlerce ülkeye gerçekleştirdiği ihracatları yöneten firması konumunda bulunan Kipaş Pazarlama A.Ş, daha önce birçok kez de Türkiye’nin en büyük ihracatçılar listesinde yer almıştı.

KİPAŞ YENİ YATIRIMLARA YELKEN AÇIYOR

Kipaş Holding 6 ana sektörde 10 bin çalışanı ile her geçen gün faaliyet gösterdiği alanlarda üretim kapasitesinin yanında ihracat rakamların(ı)da arttırırken, pandemi sürecinin olumsuz etkilerine rağmen ülke ekonomisine desteğini sürdürüyor. Bu başarıyı; Ar-ge çalışmalarına yaptığı yatırımlar, sürdürülebilir, yüksek teknolojiye dayalı, çevreye ve doğaya saygılı faaliyet anlayışı ile elde eden Kipaş Holding, yeni yatırımlarına da devam ediyor.

2020 yılında; 200 bin metrekaresi kapalı, 310 bin metrekarede, Türkiye’nin 300 milyon dolarlık kâğıt ithalatını sonlandırmasını sağlayacak ve 225 milyon dolar da ihracat gerçekleştirerek, toplamda 525 milyon dolar cari açığın kapanmasına destek verecek olan Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Kağıt İşletmelerinin Aydın Söke’de ki Avrupa’nın en büyük kağıt yatırımını faaliyete geçirmesine çok az kaldı. Tekstil yatırımlarında devam eden Kipaş Holding, kısa süre önce 40 treylerlik araç filosuyla Kipaş Lojistik Firması’nı da devreye alarak gücüne güç kattı.

İki yeni yatırımı hayata geçirecek olan ve Kahramanmaraş’ta günlük 1100 ton mısır kullanılacağı bir nişasta fabrikası kurarak bölge çiftçisine büyük katkı sunacak olan Kipaş Holding, ayrıca bölgede bir de temizlik ürünleri üreten kâğıt fabrikasının yatırımına başlayacak.

"KİPAŞ AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kipaş Holding’in ihracatta ki başarısına istinaden bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi ÖKSÜZ;

“Kipaş Holding olarak öncelikli amacımız yerli üretimi artırarak ülkemizin ekonomisine destek vermek. Türkiye’nin iş insanlarımızın tüm dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yatırımlarına ihtiyacı var. Gençlerimize yeni istihdam alanları açarken ülkemizin ihracatına destek oluyoruz. İnsanımızın üretim enerjisini, rekabet enerjisini yatırıma ve istihdama dönüştürerek güçleniyoruz.

Sözün özü; üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz.

Bizleri her geçen gün iyi noktalara taşıyan ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan Kipaş Ailesinin değerli mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.