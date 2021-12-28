KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, 2021’i Aksu Haber’e değerlendirdi
Ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve istihdam ile kahraman şehrin gururu olan KİPAŞ Holding başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 12:37 28.12.2021, 16:51
KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Aksu Haber’e yaptığı açıklamada yatırımcı bir şirket olduklarının altını çizdi.
Öksüz konuşmasının devamında KİPAŞ Holding olarak istihdamda 12bin kişilere yaklaştıklarını söyledi.
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