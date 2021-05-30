Kısıtlama sürecinde kuryeler yoğun mesai yapıyor!

Kahramanmaraş’ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim olurken, lokanta ve fırınlarda hizmete devam edildi. Kısıtlama sürecinde yoğunluk yaşanan bazı lokantalarda paket servis elemanlarının sayıları artırıldı.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda iş yoğunluğu daha da artan motorlu kuryeler, gastronomi kenti Kahramanmaraş’ın lezzetlerini müşterilerine ulaştırıyor.

Vatandaşların taleplerine anında cevap vermek için canlarını hiçe sayan kuryeler ise müşterilerden bir ricada bulundu.