Kısıtlama sürecinde kuryeler yoğun mesai yapıyor!
Korona virüs tedbirleri kapsamında restoranlar yeniden paket servis ve gel al sistemine geçti. Her gün müşterilerini ağırlayan mekanlar şimdi ise paket servis telaşı yaşıyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.05.2021, 15:32 30.05.2021, 17:37
Kahramanmaraş’ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim olurken, lokanta ve fırınlarda hizmete devam edildi. Kısıtlama sürecinde yoğunluk yaşanan bazı lokantalarda paket servis elemanlarının sayıları artırıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda iş yoğunluğu daha da artan motorlu kuryeler, gastronomi kenti Kahramanmaraş’ın lezzetlerini müşterilerine ulaştırıyor.
Vatandaşların taleplerine anında cevap vermek için canlarını hiçe sayan kuryeler ise müşterilerden bir ricada bulundu.
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