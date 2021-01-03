Kısıtlamanın yükünü onlar da çekiyor!

Normal süreç içerisinde yoğun olan paket servisi çalışanları, kısıtlamalarla birlikte evlerinde kalan vatandaşlara hizmet vermeye devam etti.

Siparişler alındı, ustalar dürümleri hazırladı ve paket servisi yapan kuryelerde siparişi yerlerine ulaştırdı.

Peki, paket servisi yapan kuryeler bu süreci nasıl değerlendiriyor, müşterilerinin tepkileri nasıl gelin onlardan dinleyelim…