Kısıtlamanın yükünü onlar da çekiyor!
Paket servisi yapan kuryeler, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları derken son olarak yılbaşı kısıtlamaları ile birlikte bu zorlu süreçte alınan tedbirlerde en çok çalışan isimler arasında yer aldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2021, 17:59 03.01.2021, 19:06
Normal süreç içerisinde yoğun olan paket servisi çalışanları, kısıtlamalarla birlikte evlerinde kalan vatandaşlara hizmet vermeye devam etti.
Siparişler alındı, ustalar dürümleri hazırladı ve paket servisi yapan kuryelerde siparişi yerlerine ulaştırdı.
Peki, paket servisi yapan kuryeler bu süreci nasıl değerlendiriyor, müşterilerinin tepkileri nasıl gelin onlardan dinleyelim…
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