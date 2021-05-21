Kışla Bahçesi‘nde Çalışmalar Tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde park ve bahçelerde yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Kışla Bahçesi’nde gerçekleştirmiş olduğu alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından toplamda 2 bin 100 metrekare alana sahip Kışla Bahçesi’nde aydınlatma, sıhhi tesisat, bitkilendirme, yeşil alan, kent mobilyaları ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçenin uğrak noktalarından olan Kışla Bahçesi baştan aşağı modern görünüme kavuşturuldu. Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçelerimizde vatandaşlarımızın sosyalleşme alanlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Andırın ilçemizde bulunan Kışla Bahçesi’nde alt ve üstyapı çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Andırın’a hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi