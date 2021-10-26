Kitap Fuarı’nda üç ünlü isim konuk edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği “7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” Türk Edebiyatının nabzını tutmaya devam ediyor. Toplamda 150’ye yakın yayınevinin ve 200’e yakın yazarın yer aldığı fuarda, söyleşiler, imza günleri gibi etkinliklerle şehir kültür ve sanata doyuyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından katılımcı yazarlarla ilgili yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde düzenlediğimiz etkinlikler altıncı gününde de tüm hızıyla sürüyor. Fuarda, 27 Ekim Çarşamba günü (yarın) 13.00’da Melih Tuğtağ, 16.00’da ise Pelin Çift ve Tufan Gündüz kitapseverlerle imza günü ve söyleşi etkinlikleriyle bir araya gelecek. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.