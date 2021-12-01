KİÜ Rektörü Özgül, Kervan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kervancıoğlu’nu konuk etti!

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, KİÜ’nün bu yıl öğrenci almaya başladığı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’yle ilgili İşadamı Kervancıoğlu’na bilgiler verdi. Özgül, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzü Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünün geliştirilmesi ve tanıtılması açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Bu gün de Sami Bey gibi değerli bir müteşebbislerimizle istişarelerde bulunup, işbirliği yapabileceğimiz konuları görüştük. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İşadamı Kervancıoğlu ise Rektör Özgül ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “İstiklal Üniversitesi, kentimizin ihtiyaç duyduğu bir lisans programı açarak Kahramanmaraş’a kazandırdı. Bugün Rektör Hocamızla da, neler yapabileceğimizi, burada eğitim gören öğrencilerin hangi alanlara yoğunlaşması gerektiğini ve kısa sürede istihdama kazandırılmaları gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk. Bizlere düşen her konuda hem rektörümüzün hem de üniversitemizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Nazik ev sahipliği dolayısıyla Sami Hocamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette yer alan KİÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Küçükönder’de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün mevcut durumu, eğitim yöntemleri ve ilerleyen süreçte atılacak adımlara ilişkin konularda bilgiler aktardı.