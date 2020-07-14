KMBB Biçim Yolunda çalışmalara başladı!
Yol yapım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde parke döşeme, yeni yol ve yolların iyileştirilmesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2020, 19:12 14.07.2020, 19:15
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına ilçe merkezlerinin yanı sıra grup yollarında da devam ediyor.
KMBB Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Nurhak İlçesi Biçim Mahallesi yolu alt yapı iyileştirme ve asfalt öncesi yol hazırlık çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler 6 km uzunluğundaki yolda platform genişliğini ortalama 8m genişliğe ulaştırılmış olup, yol standartları iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.
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