KMBB Köklü-Alanlı yolunda…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına Andırın İlçesi’nde de devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Andırın İlçesi Köklü-Alanlı Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan 6 km. uzunluğunda 6 m. genişliğindeki yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin sathi kaplama çalışmalarını tamamlaması ile iki mahalle arasında ulaşım daha da rahatlamış olacak.