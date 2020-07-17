KMBB’den gece mesaisi!
Yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece mesai çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2020, 10:25 17.07.2020, 10:32
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KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri gündüz çalışmalarının yanı sıra gece mesaisine de devam ediyor.
Ekipler Onikişubat İlçesi Köseli Mahalle’ne ulaşım sağlayan 4 km. uzunluğunda 6 m. genişliğindeki yolda asfalt öncesi filler serim ve sıkıştırma çalışmalarına başladı. Ekipler bu yolda filler serim ve sıkıştırma çalışmalarının ardından asfalt kaplama çalışmalarını da tamamlayarak daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacaklar.
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