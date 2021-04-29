KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ali Çağatay’ın sorularını yanıtladı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ekotürk Tv’de son seans programında Ali Çağatay’ın sorularını yanıtladı.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2021, 18:38 29.04.2021, 19:26
Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın pandemi de üretim faaliyetlerini ve nasıl etkilendiklerini anlattı.
Konuşmasının devamında Başkan Balcıoğlu Kahramanmaraş’ın adıyla ün salmış ürünler hakkında bilgiler verdi.
KKahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu Ekotürk TV’de son seans programında ali çağatay’ın sorularını yanıtladı.
Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın pandemi de üretim faaliyetlerini ve nasıl etkilendiklerini anlattı.
Konuşmasının devamında Başkan Balcıoğlu Kahramanmaraş’ın adıyla ün salmış ürünler hakkında bilgiler verdi.
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