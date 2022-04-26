KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, İftar Programında Konuştu!

Kürsü konuşması gerçekleştiren KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz yenilenebilir enerji noktasında daha çok çalışmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Aksu TV ekranlarına canlı yayın konuğu olan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz keyifli bir program gerçekleştirdiklerini söyleyerek katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Meclis Başkanı Öksüz son olarak pandeminin iş dünyasını bi hayli yorduğuna dikkat çekerek gelecek için bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.