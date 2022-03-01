KMTSO Meclis Başkanı Öksüz, Şubat ayında yapılan faaliyetleri paylaştı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi 38. Olağan Toplantısını yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2022, 12:23 01.03.2022, 15:22
KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şubat ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.
Islah Organize sanayi bölgesinin, kurucu üye olarak katılım sağlanması oylamasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Meclis Başkanı Öksüz, organize sanayi bölgesinin önemine değindi.
Programın devamında KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’a hediye takdim etti.
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