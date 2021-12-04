KMTSO meclisinde değerlendirme toplantısı düzenlendi!

Burada bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Myk Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal çevre sorunu olarak dördükleri Aksu Çayı'nı temizlemek için TBMM'den kanun çıkarıldığını hatırlattı.

Ünal ihraç ettiğimiz ürünlerdeki ithalatın payını aşağı çekebilecek şehirlerden bir tanesi Bursa ise bir Tanesi Kahramanmaraş’tır. ifadelerine yer verdi.

İş dünyasıyla düzenlenen yemek programına da katılım sağlayan Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı arayarak şehre kazandırılacak olan 3 OSB için Kahramanmaraş ve iş dünyası adına teşekkürlerini iletti.