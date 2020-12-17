KMTSO Whatsapp danışma hattı kuruldu

Üye şirketlerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve Kahramanmaraş’ın daha refah, daha modern, yaşam şartları yüksek bir kent olması ideali ile çalışan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, yaklaşık 10 bin üye firmanın temsilciliğini üstlenerek, tüm ekonomik konularda üyelerine bilgi verme misyonunu sürdürüyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Koronavirüs pandemisi ile ilgili ülkeler ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda mücadele ediyor.

Pandemi dolayısı ile dünya genelinde olduğu gibi ülkemizin de ekonomide zor bir süreci yaşaması, firmaların soru ve sorunlara hızlı yanıt verilmesini zorunlu kılıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin sorunlarına daha hızlı cevap verebilmek için “KMTSO Whatsapp Danışma Hattı” oluşturdu. Bu sayede içinde bulunduğumuz süreç itibari ile üyelerinin sorunlarına hızlı, doğru ve güvenilir şekilde çözüm üretmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş hızlı bir şekilde toparlamaya devam etse de pandeminin etkisi üretici, tacir ve esnaf kesimini derinden etkiliyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası da pandeminin ekonomiye ve istihdama etkisinin azaltılması için gerek saha araştırmaları ile ekonominin ve iş dünyasının nabzını tutarak gerek sorunları ve talepleri ilgili bakanlıklara ileterek çözüm yolları geliştiriyor.

Bu kapsamda, üyelerinin sorunlarına, talep ve görüşlerine daha hızlı ulaşmak için “KMTSO Whatsapp Danışma Hattı”nı kuran Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, kısa çalışma ödeneğine başvuruların hızlandırılması, Oda kaynaklarından oluşturulan nefes kredisi, vergi ve SGK erteleme ve yapılandırmaları gibi önem arz eden birçok konuda öncü rol üstlenmişti.