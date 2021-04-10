KMTSO yönetimi şehrin tanıtımı için yoğun mesai harcıyor
Kahramanmaraş’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Osmanlı kültüründen gelen gastronomisinin de tanıtımı açısından Kahramanmaraş’a değer katacak bir projenin altına imza atan KMTSO yönetimi, misafirlerini akşam yemeğinde 100 yıl geçmişi olan Kocabaş Konağı’nda ağırladı.
Gastronomi Turizminin canlanması adına büyük emek sarf eden Kahramanmaraş’ın turizm elçisi Alpedo&Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şehrimizin yöresel her lezzetini misafirlerle buluşturdu.
Alpedo-kervan bünyesinde hizmet veren konakta geçmişten günümüze değer kazanmış yemekler misafirlerin beğenisine sunuldu.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Adnan Şahin ve Cüneyt Asan daha önce kentimizde program yapmışlardı. Artık onlarda bizden biri gibi Kahramanmaraşlı olduğunu belirtti
Alpedo&Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, misafirlerimizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz emeği geçen KMTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Balcıoğlu’na teşekkür ederim dedi.
Günaydın Et ve Restoranlar Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, bilmediğim ne kadar çok yemek ne kadar çok lezzet varmış, daha önce gelip gittik ama bu kadar çok çeşit görmemiştik ifadelerine yer verdi.
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