Koronadan sonra satışlar tavan yaptı

Kontrollü normalleşme sonrası kademeli olarak açılan restoranlarda vatandaşların en çok tercihi kelle paça oldu.

Kolajen, vitamin ve mineral bakımından zengin olan, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen, özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası, kontrollü normalleşmede kentte yoğun olarak tüketilmeye başlandı.