Koronadan sonra satışlar tavan yaptı
Özellikle içerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına, koronavirüs vakaları sonrası talep hızla arttı.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2021, 16:22
Kontrollü normalleşme sonrası kademeli olarak açılan restoranlarda vatandaşların en çok tercihi kelle paça oldu.
Kolajen, vitamin ve mineral bakımından zengin olan, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen, özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası, kontrollü normalleşmede kentte yoğun olarak tüketilmeye başlandı.
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