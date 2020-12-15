Koronavirüs eğitime engel olamaz!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Boğaziçi Anaokulu, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelinde okulların tatil edilmesinin ardından öğrencilerine çok farklı yöntemlerle uzaktan eğitim vermeye başladı. Rehberlik Servisi öğretmeni Şaban Konuş, stüdyoya çevrilen sınıflarda evlerindeki öğrencilerine renkli ders anlatıyor.

Boğaziçi Anaokulu Rehberlik Servisi uzaktan eğitim ile beraber okulu adeta stüdyo ya çevirdi.

Psikolojik Danışman Şaban Konuş eğitim, birikim ve üretim sloganı ile çıktığı bu yolda ailelere ve çocuklara yönelik olarak eğitim videoları hazırlıyor.

Okul Müdürü Atilla Doğan ile Çocuğa Dair Ne Varsa ve Duygulandıran Aile Hikâyeleri isimli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Her hafta videolar hazırlayan Şaban Konuş, okulumuz tek hayali var; o da eğitimdir. Amacımız uzakları yakın kılmaktır.

Bu süreci fırsata çevirdiklerini söyleyen Şaban Konuş, kısa bir zaman içerisinde birçok çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaları daha da geliştireceğini ifade etti.

Eğitim videolarını okul web sitesi ve sosyal paylaşım ağlarından ailelere ulaştırdıklarını söyleyen Konuş, çok güzel dönütler aldıklarını, En büyük hedeflerinin ise yenilikçi eğitime katkı sağlayan projeleri okul olarak Kahramanmaraş’a kazandırmak olduğunu söyledi.

Okulöncesinde uzak eğitime geçilmesi ile beraber uzakları yakın kılmak için okulumuzu adeta stüdyoya çevirdik. Bu kapsamda okul müdürümüz Sayın Atilla Doğan teknik ihtiyaçlarımızı karşılayarak alt yapısını oluşturdu. Şaban Konuş ile Çocuğa Dair ve Duygulandıran Aile Hikâyeleri isimli projeleri hayata geçirdik. Amacımız Çocuğa Dair ne varsa ailelerimize etkin bir şekilde anlatmaktı. Çünkü ailenin içinde olmadığı bir eğitim susuz kalmış bir çiçeğe benzer. Uzaktan eğitimin en önemli ayağı ailelerimizdir. Çünkü şuan evler okul, anne ve babalar öğretmen gibiler. Bizde onlara çektiğimiz videolar ile çocukları tanımalarını, gelişim özelliklerinin neler olduğunu, anne baba çocuk üçgeninde iletişim nasıl olması gerektiğini anlattık.



Ek olarak Duygulandıran aile hikâyelerini proje çalışmaları yapıyoruz. Çünkü bir konuyu anlatmak için binlerce kelime kurabiliriz ama kalbe dokunan bir hikâyeyi aileye anlatmak, onların çocuklarına olan sevgilerini kat be kat arttıracaktır. Boğaziçi Anaokulu Rehberlik Servisi olarak sloganımız eğitim, birikim ve üretimdir. Çocuklarımızla yeniden yüz yüze buluşmayı ve onların bana Şaban Öğretmenim diyerek yanıma gelip sarılmaları temennisiyle sözlerimi bitirmek istiyorum” Haber: Gökhan Çalı