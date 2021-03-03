Koronavirüs sürecinde boşanma başvuruları arttı!

2020'de bir önceki yıla göre boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 13,8 düşüş gösterdi. Ancak avukatlar boşanan insan sayısı düşmüş olsa da boşanma başvurularının yaklaşık 4 kat arttığını ifade ediliyor.

Aile Danışmanı ve Cinsel Terapist Uzmanı Merve Kübra Çıtışlı Turgut, boşanma başvurularındaki artışın nedenini açıklayarak, bu konuda neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler paylaştı.

Pandemi döneminde kendilerine başvurunun arttığını söyleyen Aile Danışmanı Turgut, çiftlerin en çok iletişim noktasında sıkıntılar yaşadığını söyledi.