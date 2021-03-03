Koronavirüs sürecinde boşanma başvuruları arttı!
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle beraber boşanma başvurularındaki artışın yanı sıra psikolog ve aile danışmanlığı gibi sosyal hizmet veren mesleklerde talebin artmasını değerlendiren Aile Danışmanı ve Cinsel Terapist Merve Kübra Çıtışlı Turgut, “İnsanlar değişen yeni düzenle beraber ev içi etkileşimleri arttığı için maalesef sorunlar yaşıyor” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 03.03.2021, 18:43 03.03.2021, 19:04
2020'de bir önceki yıla göre boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 13,8 düşüş gösterdi. Ancak avukatlar boşanan insan sayısı düşmüş olsa da boşanma başvurularının yaklaşık 4 kat arttığını ifade ediliyor.
Aile Danışmanı ve Cinsel Terapist Uzmanı Merve Kübra Çıtışlı Turgut, boşanma başvurularındaki artışın nedenini açıklayarak, bu konuda neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler paylaştı.
Pandemi döneminde kendilerine başvurunun arttığını söyleyen Aile Danışmanı Turgut, çiftlerin en çok iletişim noktasında sıkıntılar yaşadığını söyledi.
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