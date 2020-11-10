Kovid-19 en çok onları etkiledi! 8 aydır çalışmıyoruz...

Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin başladığı mart ayından bu yana kontak kapatan okul servisleri 8 aydır iş yapamıyor.

Okullar kademeli olarak açılsa da velilerin bir kısmı öğrencilerini okula yollamıyor bir kısmı ise pandemiden dolayı okul servislerini tercihe etmiyor.

Kahramanmaraş öğrenci servisleri başkanı Sefa Şavkılı pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları dile getirdi.