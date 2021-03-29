Kovid-19'u yenen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Balcıoğlu: Halen yürümekte zorluk çekiyorum

KMTSO Başkanı Balcıoğlu, bir süre önce halsizlik ve kas ağrısı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi pandemi servisine başvurdu. Balcıoğlu'nun yapılan tetkik ve testlerinde Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

Doktorların kontrolünde evinde 10 gün kendini izole ederek geçiren 63 yaşındaki Balcıoğlu, yaşadığı tüm zorluklara rağmen sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Balcıoğlu, Kovid-19'da erken teşhisin önemli olduğunu bildiği için zaman kaybetmeden test yaptırdığını söyledi.

Test sonucunun pozitif çıkmasıyla doktorların hemen tedavisine başladığını belirten Balcıoğlu, ertesi gün eşinin de Kovid-19'a yakalandığını ve evlerinde kendilerini izole ettiklerini kaydetti.

- "Siz boş verebilirsiniz ama sevdiklerinizi hasta edebilirsiniz"

Hastalık sırasında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığını dile getiren Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Allah kimsenin başına vermesin. Süreç ister istemez canımızı sıktı, psikolojimizi bozdu. Acaba hasta mıyız, sonunda ne olacak gibi? Çok şükür bitti ama halen bir halsizlik. Yürümekte zorluk çekiyorum, birkaç dakika yürüyüp yoruluyor gibi hissediyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Nereden bulaştığını bilmiyorum ama yakınımda koronavirüse yakalanan kimse yoktu ama iş yeri ortamında mutlaka birisi yanımızdan geçiyor, ofise girip çıkan insanlar var. 10 gün evde kendimi izole ettim. Sağ olsun doktorlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Hatta bizzat kendileri gelip kontrol etti. Geçti çok şükür ama korkudan daha dikkatli oluyoruz artık. Herkesin de daha dikkatli olması gerektiğini söylüyorum. Siz boş verebilirsiniz ama sevdiklerinizi hasta edebilirsiniz. Onlara acıyın, kıymayın. Zaten kural belli zor bir şey yapmayacaksınız. Sizi zorlamak için devlet bu kuralları koymuyor."

Balcıoğlu, hastalık sürecinde doktorların vermiş olduğu ilaçları zamanında kullandığını anlatarak, her yaş grubunun hijyen kurallarına uyarak, maske ve mesafeyle korunması gerektiğine dikkati çekti.

Kovid-19 riskine karşı herkesi tedbirli olmaya davet eden Balcıoğlu, "Üye arkadaşlarımızın iş yerlerinde biraz daha dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulunduk. Zaten devletin kural olarak ne sunduğu varsa inanın bizim arkadaşlarımız onun bir fazlasını yapıyor." diye konuştu.

Balcıoğlu, alınan tedbirlerin yaşanan sürecin daha rahat atlatılması adına çok önemli olduğunu aktararak, tedbirlere mutlaka herkesin uyması gerektiğini söyledi.