KSÜ 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 21. Uluslararası İşletmecilik kongresine ev sahipliği yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2022, 16:37 12.05.2022, 16:52
KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde 12-14 mayıs arası üç gün boyunca sürecek olan kongrede birçok ülkeden katılan alanında uzman isimler çeşitli sunumlar gerçekleştirecek.
Programa konuşmacı olarak katılan Tusaş Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı programı düzenleyenlere teşekkür ederek verimli bir kongre olduğunu söyledi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise Türkiye genelinde özel bir kongre gerçekleştirdiklerini söyleyerek alanında başarılı olan kişileri öğrencilerle buluşturduklarını sözlerine ekledi.
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