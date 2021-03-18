KSÜ'de Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi Açıldı

KSÜ Kongre Merkezi sergi salonunda düzenlenen serginin açılış kurdelesini Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Pak, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Ayça Çetiner Önal ve Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanları birlikte kesti.

Serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Pak, Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının Yunus Emre, İstiklal Marşı, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran yılı ilan edildiğini hatırlatarak, bu değerlerimizin zihinlerde canlı tutulması için 2021 yılı içerisinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Sergide Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanları Ali Koç, Ahmet Uzuner, Cavit Polat, Filiz Karaman Nacaroğlu, Rabia Demir ve Vedat Akkök’ün eserleri yer alırken, Arzu Mustafayeva, Ayça Çetiner Önal ve Ahmet Görüzoğlu da katılımcılara müzik dinletisi sundular.