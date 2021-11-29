KSÜ Rektörü Niyazi Can ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Efendioğlu Expo 2023 alanında gençlerle bir araya geldi

Öğrencilerin pandemi sonrası eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin görüşlerini, talep ve önerilerini dinleyen üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’de öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, eğitim süreçlerini en verimli şekilde tamamlayarak ülke ve milletimize faydalı bireyler olarak yetişmelerinin en önemli öncelikleri olduğunu belirten Rektör Can, “Öğrencilerimizin bölümlerinin gerektirdiği donanımları en iyi şekilde kazanabilmeleri için teori ve pratiği bir arada sunan bir eğitim modeli uyguluyoruz. Üniversitemizin sahip olduğu fiziki ve teknolojik altyapı ile yetişmiş insan gücünü sürekli güçlendirerek öğrencilerimizi en iyi şekilde kariyer yaşamlarına hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin bizi biz yapan değerlere sahip, özgüvenli, lider ve kendini ifade edebilen bireyler olarak hayata hazırlanmaları için kültür, sanat, spor etkinliklerini teşvik ediyor ve destekliyoruz” dedi.

KSÜ’nün öğrenci merkezli yönetim anlayışını ve bu yöndeki çalışmalarının yakından takip ettiklerini belirten Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu, KSÜ Avşar Yerleşkesinde öğrencilerin hizmetine sunulan ‘Kariyer Merkezi’, ‘Gençlik Otağı’ ve ‘Gençlik Merkezi’nin öğrenci odaklı yaklaşımın tezahürü olduğunu ifade ederek, gençliğin her anlamda gelişimine katkı sağlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a teşekkürlerini sundu

Toplantı kapsamında öğrencilerin taleplerini not alan Rektör Can ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Efendioğlu, taleplerin ilgili kurumların da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade ettiler.