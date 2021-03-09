KSÜ Spor Bilimleri Fakültesinden "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonluğunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek vermek amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi önünde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay, üniversite üst yöneticileri, personel ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasını KSÜ ailesi olarak gönülden desteklediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Fidan demek, gelecek demek, bizler personel ve öğrencilerimizle birlikte bu hissiyatta sahibiz ve bu tür etkinliklere her zaman destek vermeye hazırız.” diye konuştu.

Peygamber Efendimizin (sav) ‘Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fidan bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın.’ hadis-i şeriflerini hatırlatan Rektör Can, “Fidan dikmek bizim inanç ve kültürümüzde önemli bir yere sahip. Bu güzel alışkanlığı, fidan ve ağaç sevgisini gelecek nesillere aşılamalıyız.” dedi.