KSÜ Tekstil Mühendisliğini seçen öğrencilere burs imkanı!

İlk 20bine giren öğrencilere asgari ücret

20 ile 50bin arasına giren öğrencilere asgari ücretin %70’i

50 ile 80 bin arasına giren öğrencilere ise asgari ücretin %50’si burs olarak verilecek.

Programda konuşan Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ökkeş Balsuyu YÖK ile imzalanan protokole dikkat çekti.

KSÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Korkmaz Türkiye’de ki tekstil sektörüne vurgu yaptı.