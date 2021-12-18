KSÜ’de gerçekleştirilen etkinlik farklı kültürleri aynı sergide buluşturdu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen sergide, şehrimizde yaşayan geçici koruma statüsündeki göçmenler ve KSÜ’de eğitim gören uluslararası öğrenciler kültürlerini tanıttılar.
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. ‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ ana temasıyla ‘Göç yolunda İnsanlık ve Hoşgörü’ konulu paneli düzenlenirken, panel oturumları arasında Kahramanmaraş’ta yaşayan geçici koruma statüsündeki göçmenler ve üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin kültürlerini katılımcılara tanıttığı sergi etkinliği gerçekleştirildi.
KSÜ Kongre Merkezi sergi salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Göç İdaresi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Yunus Demir, Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, il ve üniversite protokolü, kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversitede eğitim gören uluslararası statüdeki öğrenciler ile Kahramanmaraş’ta yaşayan göçmenler katıldı.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri sivil toplum kuruluşları ve üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin kendi kültürlerini sergiledikleri stantları gezerek bilgi aldılar.
Katılımcıların beğenisini toplayan sergi kapsamında KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi de sunuldu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|16
|24
|10. Galatasaray
|17
|24
|11. Giresunspor
|17
|22
|12. Karagümrük
|16
|22
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|17
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|17
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|15. Manisa FK
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|16
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|16
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Villarreal
|17
|22
|11. Osasuna
|17
|22
|12. Athletic Bilbao
|17
|21
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|17
|20
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|18
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8