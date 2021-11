Küçük Sanayi Sitesi esnafına yeni arsa

Yarısı peşin yarısı ise 3’er aylık iki taksit ödeme imkanı sunulan arsa satışı ile tüm sanayi esnafının yer alması sağlanacak.

Yaklaşık 24 bin metrekare bir arsanın küçük sanayi sitesine aktarılacağını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yeni sanayi sitesi ile esnafımıza özel arsa yapılacak” dedi.

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, “Elbistan Küçük Sanayi sitemiz, ilçemizin genel anlamda gelişmesi ile artık sıkışmış bir vaziyette idi. Kooperatifimizden gelen talep doğrultusunda bu alanı genişletme kararı aldık. Şu an hizmet alanı olarak kullandığımız yaklaşık 24 bin metrekarelik bir alanı, ihale satışı ile sanayi esnaflarımıza satışa çıkardık. Her esnafımızın mülk sahibi olabilmesi içinde bu tek parça olan alanı, 84 ayrı parsel haline getirerek rekabetin önüne geçmiş olduk. Ayrıca ödeme de kolaylık sağlamak adına yarısı peşin diğer yarısına ise 3’er aylık iki taksit imkanı getirdik. Yeni sanayi sitemiz ile her esnafımıza adeta özel arsa yapılmış olacak ve alanın genişlemesi ile hem üretim artacak hem de istihdamın önü açılmış olacak. Söz konusu gayrimenkullerin satışı için ihaleler 4 güne yayıldı. İlk ihale tarihi 22 Kasım olarak açıklandı. Son ihaleler ise 25 Kasım’da gerçekleştirilecek. Belediye Meclisi Salonu’ndaki ihaleler, saat 09.20 itibariyle başlayacak” dedi.