Kültür Sanat Sezonunda bu hafta üç etkinlik birden!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Taksim Trio konseriyle start verilen takvim kapsamında bu hafta konser, söyleşi ve tiyatro oyunu olmak üzere üç etkinlik birden düzenlenecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 11 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Bizden Ezgiler adlı yerel sanatçılarımızın konseriyle devam edecek. 12 Kasım Cuma günü ise saat 19.00’da Türk edebiyatının usta kalemlerinden Beşir Ayvazoğlu ile Söyleşi programı düzenlenecek. 14 Kasım Pazar günü ise Arda İle Ceren Çocuk Tiyatrosu saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak minik seyircilerle buluşacak. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.