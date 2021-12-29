Kültür Sanat Sezonunda Maraş Türküleri Rüzgârı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri devam ediyor. Takvim kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Maraş Türküleri” konseri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş’in de yer aldığı etkinliğe sanatseverler adeta akın etti. Kahramanmaraş yöresinin unutulmaz türkülerinin seslendirildiği gecede; Sanatçılar Hatice Gökçeli, Furkan Pehlivan, Arzu Kürtül, Alper Şakalar ve Erhan Boz performanslarıyla dinleyenleri mest etti. Hafızalara kazınan “Meyrik” gibi anonim türkülerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif’ten seslendirilen “İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım” ve “Merdo” gibi eserlere sanatseverler de eşlik etti. Program, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş tarafından sanatçılara yapılan çiçek takdimi ile noktalandı.

Kahramanmaraş’ın Evrensel Bir Kültürü Var

Program sonrası açıklamada bulunan Dr. Rüstem Keleş, “Bugün yerel kültürümüze ait 45 parçanın 5 sanatçımız tarafından seslendirildiği bir konser programı düzenledik. Kahramanmaraş'ın sahip olduğu yerel değerler, aslında sadece Kahramanmaraş’ın coğrafi sınırlarıyla okunamaz. Bu değerler, Türkiye çapında, hatta dünya çapında üne sahip, tanınırlığa sahip. Biz bu değerlerimizi hem ulusal ölçekte hem de uluslararası ölçekte sunmaya devam edeceğiz. Özellikle vatandaşlarımızın bu programları dikkatle takip etmesini, bunun kıymetini bilmesini, çoluk çocuk programlara iştirak etmesini temenni ediyorum. Çünkü eğer biz yerel değerlerimize sahip çıkarsak bunların istikbalde de yaşatılmasını sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı.