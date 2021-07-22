Kurban pazarında bayram’ın üçüncü gününde beklenen olmadı!
Kahramanmaraş’ta kurulan kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde beklenen yoğunluk yaşanmadı.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2021, 11:32 22.07.2021, 11:40
Pazardaki kurbanlıkların büyük bir bölümünün satışı gerçekleşirken, kalan az sayıdaki kurbanlık için vatandaşların pazarlıkları devam ediyor.
Pazarcı esnafının beklentisi yüksek olsa da vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu dile getiriyor.
Fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık alımını bayramın üçüncü gününe bırakanlar ya da kurban kesimini ikinci güne bırakanlar pazarlarda azda olsa yoğunluk oluşturdu.
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