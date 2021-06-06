Kuyumcularda hareketlilik

Kuyumcu Esnafı Mehmet Kürşat Fidan, altına olan talebin artacağını ve uzun vadeli kazandıran bir yatırım aracı olduğunu belirtti. İç piyasada gram altın 526 liradan, çeyrek altın 855 liradan, tam altın ise 3 bin 370 liradan satılıyor.

Kuyumcu Esnafı Mehmet Kürşat Fidan, altının uzun vadede kazandıran güvenli liman olduğunu belirterek, "Altın, yatırım yapmak isteyenlere uzun vadede kazandırıyor. Altın geçmiş yıllara bakıldığında hep kazandıran bir yatırım aracıdır. Normalleşme dönemi ve düğün sezonunun açılmasıyla ufak bir hareketlenme başladı” dedi.