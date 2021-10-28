Lee Cooper Outlet mağazasında kışlık ürünler yerlerini aldı!
Avrupa'nın en eski denim markalarından Lee Cooper, yeni kış sezonu ürünleriyle Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2021, 13:57 28.10.2021, 16:01
Sonbaharın gelmesiyle birlikte Lee Cooper OUTLET mağazasında kışlık ürünler yerini aldı. Kış sezonu ürünlerinde ceketler, kazaklar, montlar ve pantolonlar dikkat çekiyor.
Öte yandan kış sezonu ürünlerinde de kampanyalar devam ediyor.
Yeni sezon kış ürünlerinde geçerli 250 tl ye 50 tl 400 tl'ye 100 tl indirimler sizleri bekliyor.
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