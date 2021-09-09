Lee Cooper Outlet mağazasında kışlık ürünler yerlerini aldı!

Lee Cooper, Adana yolu üzeri şehirlerarası otobüs terminalinin bir buçuk kilometre ilerisinde servis yolunda yer alan OUTLET mağazasıyla her yaştan bireye hitap ediyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Lee Cooper OUTLET mağazasında kışlık ürünler yerini adlı

Kış sezonu ürünlerinde ceketler, kazaklar, montlar ve pantolonlar dikkat çekiyor

Öte yandan yaz sezonu ürünlerinde de kampanyalar devam ediyor.

Tişört, sweatshirt, pantolon ve daha birçok yaz sezonu ürünleri de %40 indirimle sizleri bekliyor.