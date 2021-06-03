Logo tasarım yarışmasında ödüller sahiplerini buldu!

MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde düzenlene törene MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur da katıldı.





Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, Logo Tasarım yarışmasında birincilik elde eden Furkan Aliko’ya ödülünü verdi.



Daha sonra yarışmada 2’incilik ve 3’üncülük elde eden yarışmacılara da ödülleri verildi.