MADO’dan tam kapanmada paket servisi!

MADO İşletmelerinde Maharetli Ustaların Ellerinde Hazırlanan Tatlı Türleri tam kapanmanın olduğu bu günlerde paket servis ile kapınıza geliyor.

Damak tadına giden yolda aşkla çalışan MADO yaptıkları tatlıları eşsiz süslemeleri ile on bir ayın sultanı ramazan ayında da lezzetin vazgeçilmez durağı oluyor.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, birbirinden çeşitli eşsiz lezzetleri Ramazan Bayramı’nda MADO’dan iste kapına gelsin ifadelerini kullandı.