Mağlubiyetin sonu gelmiyor!
Kahramanmaraşspor Somaspor'a deplasmanda 2 - 0 mağlup oldu.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 15:41
Kahramanmaraşspor ligin 9.haftasında Somaspor ile Osmaniye 7 ocak stadyumunda karşı karşıya geldi
Ev sahibi ekip 28'inci dakikada Yasin Abdioğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Gol perdesini açan Yasin Abdioğlu, 61'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maçı kazanan Somaspor puanını 14'e çıkardı. Kahramanmaraşspor ise henüz puanla tanışamayıp dipte kaldı.
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